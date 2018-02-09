СБУ заявила о непричастности к избиению экс-депутата Рады Шепелева

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не применяли силу при задержании экс-депутата Верховной рады Украины Александра Шепелева, по факту его похищения военная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Шепелев в четверг был задержан правоохранительными органами на территории Украины. По данным украинских СМИ, он бежал на Украину из России, где его объявили в международный розыск в рамках дела о даче взятки должностному лицу. В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву, на лице которого, судя по трансляции, видны следы побоев – ссадины, синяки. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства. В частности, при вчерашнем задержании гражданина Александра Шепелева нами не применялась сила. Подчеркнем, что по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня возбуждено уголовное производство по статье 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", — написала Гитлянская в пятницу в Facebook.

Она сообщила, что расследовать дело будет СБУ, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит давность нанесения телесных повреждений и степень их тяжести.

Гитлянская также предположила, что синяки, которые видны на фотографиях задержанного Шепелева, не похожи на свежие увечья.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о передаче Шепелева Украине. Позже Шепелев был освобожден. Бывший глава пенитенциарной службы Украины Степан Старенький заявлял, что экс-депутата освободили из-за бездействия генпрокуратуры Украины и Минюста в вопросе экстрадиции.