Постпред России при ООН рассказал, как пользуется правом вето

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что не применяет право вето "в сердцах" и своим "хотением" применить его не может.
"Я сам своим хотением право вето применить не могу — это очень серьезное решение, которое требует доклада президенту страны", — добавил российский постпред.
Он отметил, что право вето, которым обладают 5 постоянных членов СБ ООН (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай), является механизмом поддержания баланса интересов в мире. Эти страны, добавил он, несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности.