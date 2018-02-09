Постпред России при ООН рассказал, как пользуется правом вето

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что не применяет право вето "в сердцах" и своим "хотением" применить его не может.

"Если вы думаете, что я применяю право вето в сердцах, то вы ошибаетесь. Мы очень ответственно относимся к этому инструменту, который является отнюдь не привилегией, как многие полагают", — заявил Небензя в интервью телеканалу "Россия 24" , отвечая на вопрос, насколько он свободен в применении права "запрета".

"Я сам своим хотением право вето применить не могу — это очень серьезное решение, которое требует доклада президенту страны", — добавил российский постпред.

Он отметил, что право вето, которым обладают 5 постоянных членов СБ ООН (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай), является механизмом поддержания баланса интересов в мире. Эти страны, добавил он, несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности.