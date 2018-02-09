В Пизе пять человек пострадали в результате уличной стрельбы

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе, сообщает тосканская газета La Nazione.

По предварительным данным, стрелявший передвигался на мотоцикле. Причиной инцидента на окраине города ссора между прохожими и мотоциклистом, совершавшим опасные маневры. Мужчина достал пистолет после того, как получил порцию оскорблений в свой адрес.

Пострадавшие госпитализированы, серьезных ранений никто из них не получил. Стрелявший скрылся. Полиция и карабинеры ведут его поиски.

На минувших выходных 28-летний неонацист Лука Траини открыл стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата. Он передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения. После задержания он заявил, что не раскаивается в содеянном и считает пострадавших наркодилерами.

На настоящую "охоту на мигрантов" Траини толкнуло недавнее убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. По подозрению в причастности к гибели девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, арестован 29-летний мигрант из Нигерии.