Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (74)

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации "Минского комплекса мер" как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — говорится в сообщении.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.