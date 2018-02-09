Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации "Минского комплекса мер" как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — говорится в сообщении.
Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.