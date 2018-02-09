КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Адвокат обвиняемых в убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины заявил ходатайство в Шевченковском районном суде Киева о слушании дела судом присяжных вместо коллегии судей, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу суд в Киеве начал предварительное заседание по делу об убийстве Бузины. На предварительном заседании суд решит, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить его в прокуратуру на дополнительное расследование или закрыть.

"Мы категорически против, чтобы дело рассматривалось коллегией судей. Мы настаиваем на суде присяжных", — сказал адвокат Андрей Федур.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста.