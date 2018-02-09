Суд в Киеве начал рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева начал предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

На судебное заседание пришли два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего. Также в суде присутствуют сторонники обвиняемых — представители националистических организаций.

На предварительном заседании суд решит, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить его в прокуратуру на дополнительное расследование или закрыть.

Суд взят под усиленную охрану, в холе здания находится несколько десятков полицейских и нацгвардейцев.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.