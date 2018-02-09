На Окинаве нашли фрагмент обшивки, предположительно, конвертоплана ВВС США

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Фрагмент, предположительно, крышки двигателя американского военного конвертоплана Osprey был обнаружен в пятницу на берегу в городе Урума в префектуре Окинава на юге Японии, сообщает телеканал NHK.
Согласно последним данным, пострадавших при инциденте нет.
Последний крупный инцидент с участием конвертоплана произошел на Окинаве 13 декабря 2016 года, когда Osprey потерпел крушение у берегов префектуры во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.