На Окинаве нашли фрагмент обшивки, предположительно, конвертоплана ВВС США

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Фрагмент, предположительно, крышки двигателя американского военного конвертоплана Osprey был обнаружен в пятницу на берегу в городе Урума в префектуре Окинава на юге Японии, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, металлический фрагмент светло-серого цвета длиной около метра и шириной около 65 сантиметров был обнаружен примерно в 11 часов по местному времени (05.00 мск). По мнению военных экспертов, найденный объект может быть крышкой двигателя американского конвертоплана Osprey.

Согласно последним данным, пострадавших при инциденте нет.

Последний крупный инцидент с участием конвертоплана произошел на Окинаве 13 декабря 2016 года, когда Osprey потерпел крушение у берегов префектуры во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.