NI рассказал, как США намерены противостоять российской ПВО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США намерены разработать новую крылатую ракету дальнего радиуса действия, которыми будут оснащены новые американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 Raider, пишет National Interest со ссылкой на недавно опубликованную ядерную доктрину.
Эксперты также полагают, что новая крылатая ракета повысит эффективность американских бомбардировщиков B-52 и B-2, которые все же со временем потеряют способность противостоять ПВО ведущих стран мира. В связи с этим разработка B-21 Raider, как пишет NI, выглядит оправданной.
Ожидается, что B-21 Raider будут приняты на вооружение американской армией в середине 2020-х годов. При этом любые задержки поставок данного вида военной техники, по мнению экспертов, приведет к сокращению потенциала американских стратегических сил, которые будут неспособны преодолеть ПВО вероятного противника.