В Латвии поддержали проект санкций против фигурантов "дела Магнитского"

РИГА, 8 фев – РИА Новости. Сейм Латвии одобрил введение санкций по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского", сообщает корреспондент РИА Новости.

Сейм в четверг поддержал законопроект, который предполагает запрет на въезд в Латвию 49 физическим лицам.

Согласно основным положениям "закона Магнитского", в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. В своем решении сейм выражает осуждение России, якобы недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.