В Латвии поддержали проект санкций против фигурантов "дела Магнитского"

РИГА, 8 фев – РИА Новости. Сейм Латвии одобрил введение санкций по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского", сообщает корреспондент РИА Новости.
Согласно основным положениям "закона Магнитского", в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. В своем решении сейм выражает осуждение России, якобы недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.
Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.