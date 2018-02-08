В Китае задержали 26 человек за контрабанду коз

ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Полиция города Фучжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь задержала 26 подозреваемых в контрабанде коз из Мьянмы, преступники сумели заработать на этом порядка 270 миллионов юаней (43 миллиона долларов), сообщает агентство Синьхуа.

Таможенная служба провинции Фуцзянь совместно с полицейским департаментом по борьбе с контрабандой начали расследование в апреле прошлого года, после того, как к ним поступило сообщение о соответствующих правонарушениях.

По итогам восьми месяцев расследования, правоохранительным органам удалось выяснить, что на территории провинции действует группировка, которая незаконным образом ввозит в Китай большие партии коз из Мьянмы через провинцию Юньнань.

В последние годы козье мясо пользуется достаточно большой популярностью в Китае. Контрабандисты зачастую продают коз и козье мясо по заниженным ценам, что создает хаос на рынке. Полиция провела рейд и задержала членов преступной группировки. Пока неизвестно, какое им грозит наказание.

В конце января этого года более 150 сотрудников полиции провели рейды в разных районах страны, в результате были задержаны 37 человек, также полиция изъяла около 700 животных, которых передала специальным службам.

Власти Китая приступили к активной борьбе с преступностью всех видов, в том числе и с широко распространенным в КНР телефонным мошенничеством, контрабандой, незаконным перемещением людей, расхищением древних реликвий, предметов старины. Центральный комитет Компартии Китая и Госсовет КНР в конце января выпустили распоряжения о проведении крупномасштабных рейдов против преступных группировок по всей стране.