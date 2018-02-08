В Китае задержали 26 человек за контрабанду коз

ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Полиция города Фучжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь задержала 26 подозреваемых в контрабанде коз из Мьянмы, преступники сумели заработать на этом порядка 270 миллионов юаней (43 миллиона долларов), сообщает агентство Синьхуа.
По итогам восьми месяцев расследования, правоохранительным органам удалось выяснить, что на территории провинции действует группировка, которая незаконным образом ввозит в Китай большие партии коз из Мьянмы через провинцию Юньнань.
В последние годы козье мясо пользуется достаточно большой популярностью в Китае. Контрабандисты зачастую продают коз и козье мясо по заниженным ценам, что создает хаос на рынке. Полиция провела рейд и задержала членов преступной группировки. Пока неизвестно, какое им грозит наказание.
Власти Китая приступили к активной борьбе с преступностью всех видов, в том числе и с широко распространенным в КНР телефонным мошенничеством, контрабандой, незаконным перемещением людей, расхищением древних реликвий, предметов старины. Центральный комитет Компартии Китая и Госсовет КНР в конце января выпустили распоряжения о проведении крупномасштабных рейдов против преступных группировок по всей стране.