Отношения с США могут стать еще хуже, заявил российский посол

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы затруднить работу дипломатов РФ, нет уверенности, что отношения с Вашингтоном не могут стать еще хуже, и все же сотрудничество для решения глобальных проблем между странами неизбежно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, мне хочется говорить о позитиве, конечно же, хочется сказать, что завтра произойдет чудо, и российско-американские отношения улучшатся, но в то же время, реально оценивая ситуацию, надо сказать, что время нам предстоит очень непростое, жить придется в тех условиях, которые сегодня есть, и нет у нас твердой уверенности на сегодняшний день, что эти отношения не могут стать ещё хуже", — сказал он.

По его словам, самая главная проблема – это непредсказуемость американской стороны. "Не знаешь, что будет завтра, не знаешь, как они себя поведут", — отметил российский посол.

"С одной стороны, очевидно, что без нас невозможно решить никакие глобальные проблемы, американцы это понимают, а с другой, делают всё возможное для того, чтобы сделать сложнее российско-американские отношения, чтобы затруднить и нашу работу здесь, и решения тех же самых глобальных проблем, от которых сами американцы страдают", — сказал Антонов.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, РФ и США "обречены на сотрудничество, а не на санкции". "Я твёрдо убеждён, что слишком много есть глобальных проблем, которые США и Россия вместе с другими государствами должны решать сообща", — заключил он.

Москва ранее выражала сожаление, что Вашингтон взял курс на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.