Чешская полиция разыскивает трех граждан Украины по обвинению в убийстве

ПРАГА, 7 фев – РИА Новости. Чешская полиция через Европол и Интерпол разыскивает трех граждан Украины, обвиняемых в нападении в 2015 году на семейную фирму в селе Горусице на юге страны, грабеже и убийстве ее владельцев, сообщил в среду журналистам председатель сената суда города Табора Петр Черны.

"Розыск полиция ведет по всему миру, но никаких данных о них нет", — сказал Черны.

Судья предположил, что обвиняемые скрываются на Украине. "Если они появятся на границе своей страны, наши полицейские об этом сразу узнают", — отметил он.

Одновременно Черны высказал сомнение в том, что чешская юстиция сможет до них добраться, если украинцы не будут покидать свою страну, поскольку Украина не выдает своих граждан.

В нападении в сентябре 2015 года на семейную фирму в Горусице, которая занималась реконструкцией раритетных старых мотоциклов, по версии следствия, участвовали пять граждан Украины. Во время нападения были тяжело ранены пожилой владелец фирмы и его зять, которые вскоре скончались в больнице.

Двое из предполагаемых участников нападения были задержаны весной 2017 года. Суд над ними проходит в городе Таборе, оглашение приговора ожидается в четверг. Всем обвиняемым, в том числе трем, объявленным в розыск, грозит пожизненное тюремное заключение.