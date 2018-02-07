В Баку рассказали, когда продолжатся переговоры по Карабаху

БАКУ, 7 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились о продолжении переговоров по Карабаху после выборов в Азербайджане и Армении, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Алиев в среду встретился с сопредседателями Минской группы и специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"В рамках встречи были проведены конкретные обсуждения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе мнений, выдвинутых на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове. Достигнуто соглашение продолжить интенсивные переговоры после проведения в Азербайджане и Армении президентских выборов на основе существующих мнений и предложений", — сказал Гаджиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.