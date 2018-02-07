Аббас намерен обсудить с Путиным механизм ближневосточного урегулирования

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на мультимедийной пресс-конференции в МИА Россия Сегодня. 7 февраля 2018

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на мультимедийной пресс-конференции в МИА Россия Сегодня. 7 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в ходе визита в Россию планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным пути создания нового механизма палестино-израильского урегулирования, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с Аббасом в Сочи 12 февраля.

"Двенадцатого февраля в Сочи будет происходить встреча, после этого наш президент приедет в Москву, продолжит переговоры. Одной из важнейших проблем повестки дня его переговоров — это последствия решения президента США по Иерусалиму", — заявил Нофаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что Палестина отвергла решение США признать Иерусалим столицей Израиля и считает, что теперь американская администрация "нежелательна" в качестве посредника на переговорах.

"Главная цель визита — обсуждение с господином Путиным средств и методов создания нового международного механизма для продвижения палестино-израильских переговоров. Это свидетельствует о нашем постоянном желании добиться урегулирования. Мы связываем с новым механизмом большие надежды", — добавил посол.