В Японии готовы обсуждать безвизовый обмен между Хоккайдо и Сахалином

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Токио готов обсуждать вопрос о внедрении безвизового обмена между Хоккайдо и Сахалином, сообщил в среду министр, начальник политического отдела посольства Японии в России Ёсида Кэнсукэ.

По его словам, эту тему поднимали на встрече в Японии заместители министров иностранных дел двух стран Игорь Моргулов и Такэо Мори.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году по итогам визита в Японию предложил рассмотреть возможность введения свободного приграничного перемещения граждан между Хоккайдо и Сахалином.

"Во время визита президента Путина в Японию было предложение с российской стороны о внедрении безвизового обмена между Хоккайдо и Сахалином. Во время вчерашних консультаций российская сторона затронула это предложение. Речь шла об этом. Токио готов далее разговаривать и об этой теме", — сказал дипломат журналистам.