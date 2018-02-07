В Венесуэле назвали причину серьезной аварии на электростанции

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Министр электроэнергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес заявил, что массовое отключение электричества на части территории страны во вторник стало результатом саботажа.

Ранее сообщалось, что столица Каракас и штат Миранда испытывали во вторник серьезные проблемы с электроснабжением. Позднее стало известно о такой же ситуации в штате Варгас.

"Хочу сообщить, что это был доказанный акт саботажа. Пострадала электростанция "Санта-Тереса", — заявил Мотта в эфире государственного телевидения. По его словам, речь шла об испорченной системе заземления на одном из трансформаторов, что привело к взрыву и пожару.

Нехватка электричества и перебои с его подачей стали частым явлением в Венесуэле в последние годы, причем власти винят в этом третьи силы, называя отключения актами саботажа и диверсиями. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.