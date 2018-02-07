ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла временный бюджет до 23 марта, направленный на избежание нового "закрытия" федерального правительства в четверг, свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект проголосовали 245 депутатов, против были 182.

Как ожидается, в сенате проект подвергнется изменениям — в частности, будут вновь понижены военные расходы, которые палата представителей повысила до 659 миллиардов долларов на 2018 финансовый год.

Республиканцы и демократы ведут спор о возможности бюджетного компромисса в сенате, причем республиканское большинство не может принять бюджет без поддержки оппозиции. Разногласия включают основные параметры затрат бюджета, а также меры, касающиеся иммиграции.

США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за опоздания с принятием очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.