Аргентина направит еще два судна на поиск пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал направить два дополнительных океанографических судна на поиски пропавшей подводной лодки ВМС страны "Сан-Хуан", сообщила РИА Новости одна из родственниц члена экипажа подлодки Марсела Мояно.

Как заявил Макри во время встречи с родственниками моряков с пропавшей подлодки, он собирается задействовать суда "(Виктор) Ангелеску" и "Аустраль".

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.