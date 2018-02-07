МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Часть состава скоростного поезда Amtrak в США отстыковалась во время движения на скорости более 200 километров в час (125 миль), сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
Инцидент произошел во вторник утром в штате Мэриленд. Поезд ехал из Вашингтона в сторону Нью-Йорка.
На фото, опубликованном на сайте издания, видно, что стыковочный элемент между двумя вагонами сломался и отсоединился. По словам источника, два вагона связывали только воздушные шланги.
"Когда это произошло, кто-то мог идти по поезду, упасть и умереть", — сообщил источник изданию.
Представители Amtrak подтвердили инцидент. По их данным, в момент происшествия в поезде находились 52 пассажира. Как заявили в компании, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
На прошлой неделе поезд Amtrak Нью-Йорк — Майами столкнулся с грузовым составом у города Пайн Ридж. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов бригады. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, погибли два сотрудника Amtrak, 116 человек были госпитализированы. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер сообщил, что поезд свернул на путь, где находился грузовой поезд, из-за неправильно установленных стрелок.
🚨 BREAKING: 🔹Amtrak Train Breaks Apart at 125 MPH🔹 🐇— Marc Moyer (@MarcMoyer) 6 февраля 2018 г.
➤ Amtrak officials confirms incident but no details given.#TheGreatAwakening #QAnon@RoystonPotter @ScottAnthonyUSA @MAGAPILL@bocavista2016 @LionelMediahttps://t.co/gBAtZ0XExk