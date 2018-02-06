Российские дипломаты хотят посетить Левашова в американской тюрьме

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Консульская группа генерального консульства России в Нью-Йорке выехала в Коннектикут, чтобы посетить экстрадированного в США из Испании россиянина Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях, говорится в сообщении посольства РФ в США.

"Консульская группа генерального консульства России в Нью-Йорке выехала в город Бриджпорт, штат Коннектикут, с целью посещения Петра Левашова в местной тюрьме и оказания ему необходимого консульского содействия", — говорится в заявлении дипмиссии.

Там же уточняется, что "российские загранучреждения в США держат на контроле ситуацию с экстрадированным из Испании российским гражданином".

Левашов был экстрадирован в США из Испании в минувшую пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).