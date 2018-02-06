В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали 114 человек

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. По меньшей мере 114 человек пострадали в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает государственный телеканал Китая CGTN.
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум три афтершока магнитудой более 4,5.
По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены как минимум пять зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары покрыты глубокими трещинами.
Жители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений. Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения. В домах трясутся стекла, люстры, предметы падают с полок. На одном видео показано, как жители невысоких жилых зданий покидают их через окна, среди них есть маленькие дети.