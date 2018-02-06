На Тайване число заблокированных в обрушившемся отеле достигло 29 человек

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь после сильного землетрясения достигло 29, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее местные СМИ сообщали, что 17 человек не могут покинуть полуразрушенное здание.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары покрыты глубокими трещинами.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.