Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен ЕСПЧ. Архивное фото

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен ЕСПЧ. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми ряд жалоб против России, говорится в сообщении на сайте Минюста.

Так, ЕСПЧ исключил из списка дел жалобу "Савин против России", в которой заявитель жаловался на то, что национальный суд не стал рассматривать его заявление о незаконности действий Министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области, отказавшегося предоставить ему за плату участок, прилегающий к его гаражу.

Европейский суд по правам человека принял во внимание аргументы российского Минюста о нарушении заявителем норм гражданского процессуального законодательства при обращении в национальные суды, а также о восстановлении его прав на национальном уровне.

ЕСПЧ также признал неприемлемой жалобу "Гасанов против России", в которой заявитель жаловался на небеспристрастное рассмотрение Ленинским районным судом города Кирова дела о возмещении вреда. Европейский суд по правам человека согласился с позицией российского Минюста, что национальный суд не допускал нарушений при рассмотрении дела.

Еще в трех делах ЕСПЧ "не установил нарушений прав заявителей на справедливое судебное разбирательство".