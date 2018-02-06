Мэттис призвал конгресс немедленно одобрить военный бюджет США

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник призвал конгресс немедленно одобрить военный бюджет на 2018 финансовый год.

"Необходимо принять бюджет прямо сейчас. Нам нужна предсказуемость с бюджетом", — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей конгресса.

Министр отметил, что отсутствие ясности с бюджетом мешает реализации стратегии сдерживания противников США. К их числу он отнес, в частности, Китай и Россию, которые, по его мнению, выбрали политику противостояния США.

Разногласия между республиканским большинством и демократами в конгрессе привели в январе к кратковременному "закрытию" федерального правительства в отсутствие бюджета. США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года, и срок действия очередного временного бюджетного закона истекает в четверг.