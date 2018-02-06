Испанский суд отказал в освобождении стороннику независимости Каталонии

МАДРИД, 6 фев – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании, рассматривающий дело о так называемом "объявлении независимости Каталонии", отказался освободить до рассмотрения дела по существу бывшего главу общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", депутата каталонского парламента Жорди Санчеса, сообщили в ВС.

Судья принял решение "оставить без изменений меру пресечения — предварительное заключение, считая, что появились новые свидетельства его (Санчеса – ред.) участия в расследуемых фактах".

Санчес и лидер общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар были арестованы 16 октября прошлого года решением судебной палаты Испании, на рассмотрении которой в тот момент находилось дело в связи с митингами 20-21 сентября в Барселоне. Им предъявлены обвинения в мятеже.

Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне в связи с готовившимся референдумом о независимости Каталонии, который в результате состоялся 1 октября. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

Испанские суды несколько раз ранее отказывали Санчесу и Куишару в освобождении до рассмотрения дела по существу, поскольку считают, что существует опасность, что они скроются или вновь совершат преступления, в которых их обвиняют.

В понедельник Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски Санчеса и Куишара о незаконности их заключения под стражу в качестве предварительной меры наказания.

Судья ВС Пабло Льярена считает, что тот факт, что Санчес отказался от поста главы общественной организации и баллотировался в парламент автономного сообщества от партии, выступающей за независимость Каталонии, свидетельствует, что он может вновь совершить преступления, в которых его обвиняют.

Помимо Санчеса и Куишара, в мадридской тюрьме дожидаются судебного разбирательства еще два политика — бывший заместитель председателя женералитета, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас, а также бывший советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн. Он также был избран депутатом 21 декабря, но позже отказался от своего мандата.

Всего по так называемому делу о провозглашении независимости Каталонии проходят около 20 человек, пять из них, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, находятся в Брюсселе.