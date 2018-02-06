В ДНР назвали отказ Рады отменить закон о реинтеграции предсказуемым

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Отказ Верховной рады Украины рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса был предсказуем, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Абсолютно предсказуемый поступок украинских парламентариев, свидетельствующий о полном отсутствии здравомыслия и какого-либо профессионализма. Данный нормативный акт все так же не соответствует ни конституции Украины, ни международным нормативным правовым документам и конвенциям", — говорится в заявлении Пушилина на сайте Народного совета ДНР.

Он отметил, что закон о реинтеграции Донбасса исключает любые инициативы мирного урегулирования конфликта, "его цель – усиление властных полномочий президента, силовые решения и бесправный народ".

"Но это вопросы внутреннего украинского законодательства, которое хоронит логику и любые признанные принципы правового государства. Со своей стороны мы по-прежнему привержены своим международным обязательствам и продолжаем работать над имплементацией минских соглашений, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН", — добавил Пушилин.