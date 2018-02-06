Спецслужбы Испании обвинили в шпионаже за каталонскими депутатами

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Испанский парламентарий Мириам Ногерас обвинила спецслужбы страны в шпионаже за каталонскими депутатами, собравшимися в Брюсселе для встречи с экс-председателем женералитета Карлесом Пучдемоном.

В понедельник представители каталонской парламентской коалиции, поддерживающие независимость региона, направились в Брюссель, чтобы обсудить возможность повторного назначения Пучдемона главой правительства Каталонии.

"Вчера перед отелем в Брюсселе, где встречались депутаты блока "Вместе за Каталонию" (JxCat), стоял автомобиль, и два человека фотографировали всех, кто входил или выходил из здания", — написала в Twitter Ногерас, избранная в нижнюю палату парламента Испании от Европейской демократической партии Каталонии (входящей в JxCat).

Ногерас потребовала объяснений от вице-премьер Испании Сорайи Саэнс де Сантамарии, исполняющей обязанности главы Каталонии во время действия 155-й статьи конституции, вводящей в автономном сообществе прямое управление Мадрида.

"Сеньора вице-председатель, CNI (Национальный центр разведки) шпионит за депутатами в других странах?", — спросила Ногерас.

В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.