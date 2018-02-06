Трамп стал заложником антироссийской политики, считает Слуцкий

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг публикации записки по "российскому расследованию" – это составная часть антироссийской политики, заложником которой стал президент США Дональд Трамп, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это все составные части антироссийской политики, которая уже превращается в настоящую истерию. Еще предыдущей администрацией президента Обамы был запущен антироссийкий маховик, который не сбавляет обороты и сейчас. Трамп является заложником этой ситуации. Так называемое "российское досье" активно используется его оппонентами во внутриполитической борьбе", — сказал Слуцкий РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг публикации записки по "российскому расследованию".
"И что бы Трамп ни говорил во время своей предвыборной кампании о необходимости улучшения отношений с Россией, русофобски настроенные представители американского истеблишмента просто не дают ему это сделать", — добавил он.
Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".