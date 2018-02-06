Трамп стал заложником антироссийской политики, считает Слуцкий

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг публикации записки по "российскому расследованию" – это составная часть антироссийской политики, заложником которой стал президент США Дональд Трамп, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его информации, теперь у президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

"Это все составные части антироссийской политики, которая уже превращается в настоящую истерию. Еще предыдущей администрацией президента Обамы был запущен антироссийкий маховик, который не сбавляет обороты и сейчас. Трамп является заложником этой ситуации. Так называемое "российское досье" активно используется его оппонентами во внутриполитической борьбе", — сказал Слуцкий РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг публикации записки по "российскому расследованию".

"И что бы Трамп ни говорил во время своей предвыборной кампании о необходимости улучшения отношений с Россией, русофобски настроенные представители американского истеблишмента просто не дают ему это сделать", — добавил он.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".