СМИ сообщили о стрельбе в Марселе

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина утром во вторник начал стрелять по улице в южном французском городе Марселе, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома, полицейский спецназ проводит операцию, передает телеканал France 3.
"Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина. Также нет информации о том, много ли у него оружия", — сообщает телеканал.
Отмечается, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, "скорее, речь идет о семейной разборке".
В префектуре полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, корреспонденту РИА Новости не смогли прокомментировать ситуацию.
🔴 [Alerte Info] Un forcené retranché chez lui à #Marseille: le Raid sur place https://t.co/a9z7rQ56kx pic.twitter.com/N7XQfgdICq— La Provence (@laprovence) 6 февраля 2018 г.