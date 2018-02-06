СМИ сообщили о стрельбе в Марселе

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина утром во вторник начал стрелять по улице в южном французском городе Марселе, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома, полицейский спецназ проводит операцию, передает телеканал France 3.

Инцидент произошел в 15-м округе Марселя. К настоящему времени информации о возможных пострадавших и погибших не поступало.

"Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина. Также нет информации о том, много ли у него оружия", — сообщает телеканал.

Отмечается, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, "скорее, речь идет о семейной разборке".

В префектуре полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, корреспонденту РИА Новости не смогли прокомментировать ситуацию.

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