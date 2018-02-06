В ДНР заявили о 10 обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (47)

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ходе минувших суток, сказал журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие",- сказал представитель ведомства.

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