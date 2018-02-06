Адвокат назвал пыткой условия содержания россиянина Петра Левашова в США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российскому программисту Петру Левашову, переданному Испанией американской стороне на основании обвинений в киберпреступлениях, в тюрьме запретили звонить родным, выходить на прогулки, принимать душ и читать прессу, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на адвоката Левашова Игоря Литвака.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).

"Петр находится в изоляторе с вечера пятницы. В камере только кровать и матрац. Нет подушки и полотенца. Ему не разрешили позвонить близким и сходить в местный магазин, хотя я специально положил на его тюремный счет 200 долларов. Моего подзащитного не пускают на прогулки, не разрешают читать прессу и общаться с другими заключенными. Ему до сих пор не разрешили даже принять душ. Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой", — рассказал Игорь Литвак.

Жена Левашова сообщила газете, что с момента экстрадиции в США контакта с мужем у нее нет.

"В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США", — сказала она.

Левашову предъявлены обвинения в Коннектикуте по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Он также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и Вашингтоне (округ Колумбия).

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, Левашов был заочно арестован в России судом после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. В отношении Левашова в Петербурге полиция возбудила в августе 2017 года уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".