Комитет ООН отказал в аккредитации двум правозащитным организациям

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Комитет ООН по неправительственным организация отказал в аккредитации двум структурам, которые следят за ситуацией с правами человека в Иране и КНДР, сообщило в понедельник постоянное представительство США при всемирной организации.

Как отмечается в заявлении, данный комитет "проголосовал против предоставления консультативного статуса" "Центру документации прав человека в Иране (Iran Human Rights Documentation Center) и "Комитету США по правам человека в Северной Корее" (U.S. Committee for Human Rights in North Korea).

В заявлении американского представительства отмечается, что обе этих структуры "являются ведущими в своих отраслях" и работают над обеспечением прав человека в Иране и КНДР.

"Это позорный день для ООН, когда нарушения прав человека в Иране и КНДР получили защиту. Комитет ООН, который должен выступать в поддержку тех, кто находится в наибольшей нужде, вместо этого подвергся нажиму тех стран, у которых у самих ужасная ситуация с правами человека", — заявила в данной связи постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заверила, что Вашингтон будет бороться за доступ специализированных неправительственных организаций к системе ООН".

В сообщении также отмечается, что за данное решение в комитете проголосовали, в частности, Бурунди, Китай, Куба, Иран, Никарагуа, Пакистан, Россия, ЮАР и Венесуэла. Также указывается, что данное решение может быть пересмотрено Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) в апреле.