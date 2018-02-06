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Рай для ворованных денег. США — лидер в рейтинге финансовой непрозрачности

08:0006.02.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaiЗдание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В индексе самых финансово непрозрачных стран Соединенные Штаты заняли второе место, уступив лишь Швейцарии. Сегодня американские юрисдикции лидируют на рынке офшорных услуг. Именно в США сейчас удобнее всего спрятать награбленное, утверждают эксперты. Почему это так — в материале РИА Новости.

При попустительстве властей

Рейтинг непрозрачности составлен британской неправительственной организацией Tax Justice Network. Место в списке определяется двумя главными факторами: объемом скрывающихся в стране капиталов и уровнем финансовой секретности.

В рейтинге 2015 года США занимали третье место. С тех пор их доля на глобальном рынке офшорных финансовых услуг увеличилась на 14% — до 22,3%. "США предоставляют широкие возможности по уклонению от уплаты налогов и конфиденциальности для нерезидентов как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. <…> Многое на федеральном уровне было создано при попустительстве властей или с их одобрения", — констатируют авторы рейтинга.

© AP Photo / Mark LennihanНью-Йорк
© AP Photo / Mark Lennihan
Нью-Йорк

В документе отмечен приоритет Соединенных Штатов в эффективной борьбе с налоговыми гаванями. Однако "они не относились столь серьезно к своей собственной роли в привлечении незаконных финансовых потоков и поддержке уклонения от уплаты налогов. Сейчас это юрисдикция повышенной озабоченности для инициатив глобальной прозрачности. Вместо того чтобы принять стандарты глобального многостороннего обмена информацией Организации экономического сотрудничества и развития, США привержены своей модели FATCA (сбор информации в соответствии с американским законом "О налогообложении иностранных счетов"). Отдельный подход Вашингтона создает риск для международных усилий в деле борьбы с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями".

Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Авторы рейтинга указывают на то, что "у США наибольшая доля в глобальном рынке офшорных услуг, их основной конкурент — лондонский Сити".

В Tax Justice Network подчеркивают, что если лондонский Сити ориентируется на многочисленные заморские территории, то американцы сосредоточены "в основном на внутреннем рынке, и влияние финансовой индустрии США растворяется в намного более крупной экономике". То есть офшорные деньги напрямую работают на национальное хозяйство страны. 

"Финансовая непрозрачность США наносит неисчислимый вред обычным гражданам других стран, чьи элиты использовали Штаты как надежное укрытие для награбленных денег", — предельно ясно говорят о "налоговом рае" авторы доклада.

Десятилетие скандалов

В 2008 году немецкие налоговики нашли нестандартный способ сбора информации: чиновники земли Северный Рейн — Вестфалия выплатили неким хакерам несколько миллионом евро за базу данных клиентов банка в Лихтенштейне. В результате этой спецоперации с граждан ФРГ, уведших свои деньги в офшор, было взыскано более 200 миллионов евро налогов.

По обвинению в уклонении от уплаты налогов даже арестовали одного из известнейших топ-менеджеров страны — руководителя Deutsche Post.

Банк
© Fotolia / Vladislav Kochelaevs
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Дальше шло по нарастающей. Банкиры из Швейцарии — страны, которая долгое время славилась молчанием о вкладчиках своих финансовых институтов, — выдали данные своих клиентов США и Франции. Лондон и Берлин заставили Лихтенштейн подписать соглашение об обмене информацией. В 2010-м правительство ФРГ купило еще одну базу данных — на сей раз клиентов швейцарских банков. Сумма взысканных недоимок составила 900 миллионов евро.

Борьба шла нешуточная — странам ЕС нужны были средства для пополнения бюджетов. В 2013-м Еврокомиссия заявила, что потери из-за недоплаченных налогов достигли триллиона евро. Не щадили практически никого. В том же году министр финансов Франции Жером Каюзак был обвинен в том, что прятал несколько сотен тысяч евро на банковском счете в Швейцарии.

© AP Photo / Francois MoriБывший министр финансов Франции Жером Каюзак в здании суда в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Бывший министр финансов Франции Жером Каюзак в здании суда в Париже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган назвал обвинения в выводе миллионов долларов в офшоры ложью

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн констатировал, что власти ЕС подают сигнал: "Мест, где вы можете укрыться, все меньше и меньше". Европейские коллеги-финансисты самому Осборну адресовали упреки в том, что в юрисдикции Соединенного Королевства находится множество центров по укрытию денег от налоговых служб.

И в том же году завершился кипрский кризис — властям островного государства, считавшегося надежной гаванью для денег различного происхождения, пришлось согласиться на частичную экспроприацию денег вкладчиков банков.

В результате деньги потекли в другие юрисдикции. "Борьбой с офшорами Европа загнала своих же производителей и предпринимателей туда, где такую борьбу не вели. Если у предпринимателя есть выбор, он предпочтет действовать без риска экспроприации или обвинения в неуплате налогов", — поясняет президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 

Невидимая рука рынка

Но Вашингтон не собирался менять налоговый режим своих офшоров. "Мечтой предпринимателя должно стать открытие офиса в США. Такая логика работает на монополизацию рынка офшорных операций, понуждает бизнес перевести свои средства в одну юрисдикцию. Это не мешает на каждом углу кричать о борьбе с коррупцией и отмыванием денег", — иронизирует Абзалов.

В декабре 2017-го конгресс США одобрил налоговую реформу президента страны Дональда Трампа, которая, в частности, предусматривает радикальное сокращение ставки налога на прибыль для юридических лиц.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный налоговый законопроект. 22 декабря 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный налоговый законопроект. 22 декабря 2017
Офшор. Архивное фото
© Fotolia / Olivier Le Moal
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По расчетам администрации США, новые меры позволят вернуть в страну из офшоров около четырех триллионов долларов.

И уже в январе Apple сообщила, что уплатит в бюджет США 38 миллиардов долларов. Кроме того, компания пообещала инвестировать в производственные мощности внутри страны около 30 миллиардов долларов и создать 20 тысяч рабочих мест.

Оксфорд, Англия. Архивное фото
© Fotolia / Andrei Nekrassov
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По словам Дмитрия Абзалова, сохранение налоговых гаваней в США соответствует политике Трампа по возвращению в страну платежей со средств граждан, выведенных за рубеж. "Его концепция возвращения активов хорошо легла в концепцию офшоров. Причем для Трампа не имеет значения моральная обоснованность этих средств. Штаты заключат соглашения с Саудовской Аравией, где, по признанию Вашингтона, нет демократии. Для Белого дома все деньги — одного цвета", — говорит эксперт.

Борьба с отмыванием средств по всему миру и коррупцией, введение санкций, с точки зрения Белого дома, отлично сочетаются. "Время экономических пряников прошло. Вашингтон загоняет в нужные ему юрисдикции через "не могу", пока другие страны рассказывают про прозрачность рынка и конкурентность. Как всегда, невидимая рука рынка — это чья-та вполне конкретная рука, рука того, кому выгодно. Принцип прост: если подозрительные деньги идут в экономику Панамы — это ужас и кошмар, если в экономику США — то все окей", — подытоживает Абзалов.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
wall
Честность, справедливость!? не для простых работяг, и не на этой планете :(
08:36
06.02.2018
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