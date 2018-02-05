Белый дом рассчитывает на долгосрочное бюджетное соглашение

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа рассчитывает на долгосрочное бюджетное соглашение в конгрессе, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах.

"Мы бы хотели увидеть двухлетнее соглашение по основным параметрам бюджета, которое бы придало определенность работе федеральных учреждений и вооруженных сил", — заявил Шах. "Двигаться от одной временной меры к другой временной мере — не тот способ, которым надо управлять", — добавил Шах.

Разногласия между республиканским большинством и демократами в конгрессе привели в январе к кратковременному "закрытию" федерального правительства в отсутствие бюджета. США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года, и срок действия очередного временного бюджетного закона истекает в четверг.

Республиканскому большинству требуется поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета. Многие разногласия сосредоточены на вопросе иммиграции. Для администрации приоритетом является охрана границы, а строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Демократы требуют обеспечить законный статус детям нелегальных иммигрантов.