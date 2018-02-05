Эквадор запускает процесс изменения конституции по итогам референдума

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Процесс внесения изменений в конституцию начинается в Эквадоре по итогам прошедшего в воскресенье референдума об отмене неограниченного числа переизбраний на государственные посты, включая президентский, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хосе Серрано.
"Сегодня я попрошу совет по законодательному управлению создать специальную комиссию по теме референдума, и во вторник мы соберемся на уровне глав парламентских фракций, чтобы определить, кто в нее войдет. Когда спрашивают у народа, проигравших нет, есть только победители", — написал Серрано в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума, на котором большинство проголосовало за отмену неограниченного числа переизбраний на выборные должности. Морено поблагодарил людей за участие в голосовании и заявил, что одни и те же люди не будут править страной вечно, что и гарантируют результаты референдума.