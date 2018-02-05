Эквадор запускает процесс изменения конституции по итогам референдума

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Процесс внесения изменений в конституцию начинается в Эквадоре по итогам прошедшего в воскресенье референдума об отмене неограниченного числа переизбраний на государственные посты, включая президентский, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хосе Серрано.

По итогам подсчета почти 99% голосов, поданных на референдуме, эквадорцы поддержали инициативу об отмене неограниченного числа переизбраний для одного человека на том же государственном посту, включая президента. Такое переизбрание после изменений основного закона будет возможно лишь один раз. За это проголосовали более 64% избирателей.

"Сегодня я попрошу совет по законодательному управлению создать специальную комиссию по теме референдума, и во вторник мы соберемся на уровне глав парламентских фракций, чтобы определить, кто в нее войдет. Когда спрашивают у народа, проигравших нет, есть только победители", — написал Серрано в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума, на котором большинство проголосовало за отмену неограниченного числа переизбраний на выборные должности. Морено поблагодарил людей за участие в голосовании и заявил, что одни и те же люди не будут править страной вечно, что и гарантируют результаты референдума.