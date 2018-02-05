Германия выплатит компенсацию алжирским евреям, пострадавшим от нацизма

БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Германия выплатит разовую компенсацию гражданам Алжира еврейской национальности, которые находились в Алжире в период с 1 июля 1940 года по 30 ноября 1942 года и подверглись преследованиям со стороны нацистов, подтвердили РИА Новости в минфине ФРГ.

Ранее о том, что данная категория граждан признана жертвами нацистского режима и может претендовать на компенсации правительства ФРГ, сообщил Spiegel со ссылкой на Claims Conference в Тель-Авиве.

"Одноразовое пособие из фонда Hardship Fund теперь также может быть предоставлено евреям, пострадавшим от нацистских преследований, которые находились в Алжире в период с 1 июля 1940 года по 30 ноября 1942 года. Это согласовано Федеральным министерством финансов (BMF) и Jewish Claims Conference (JCC)", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Единовременное пособие составит платеж 2556 евро. JCC и BMF предполагают, что на него могут претендовать около 30 тысяч человек по всему миру. Решение о выплате компенсации будет принимать JCC, речь идет о рассмотрении каждого отдельного случая индивидуально согласно совместно выработанным критериям, отмечается в ответе министерства.