В Испании задержали известного наркобарона

МАДРИД, 5 фев – РИА Новости. Испанская полиция задержала в понедельник известного наркоторговца Хосе Рамона Прадо Бугальо (известного также как Сито Минянко), в ходе полицейской операции огнестрельные ранения получили два сотрудника правопорядка, сообщили в правоохранительных органах.

Сито Минянко ранее был приговорен к 25 годам тюрьмы, однако в 2015 году режим отбывания наказания был смягчен – он работал на парковке в городе Альхесирас (автономное сообщество Андалусия), в тюрьме только ночевал. Как удалось установить следствию, несмотря на приговор, он продолжал заниматься незаконной деятельностью. Кроме того, в ближайшие дни должен состояться новый суд над Минянко. Прокуратура его обвиняет в отмывании денег.

Операция, связанная с обнаружением неделю назад груза с 3,8 тоннами кокаина, проводилась одновременно в Альхесирасе, Кольядо-Медьяно (автономное сообщество Мадрид), Малаге и Мадриде.

Во время операции в Кольядо-Медьяно огнестрельные ранения получили два сотрудника полиции, в перестрелке также ранен один из подозреваемых. В ходе операции задержаны пять человек.

Задержана дочь Минянко и родственник известного наркоторговца Лауреано Оубинья. Полиция не исключает новые задержания.

В начале 1980-ых Минянко занялся контрабандой табака, в 1983 году был арестован, провел около года в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, занялся наркоторговлей, в том числе перевозкой кокаина из Панамы. В 1986 году купил футбольную команду своего родного галисийского города Камбадос Juventud Cambados. В 1994 году был арестован за ввоз 2,5 тонн кокаина в Испанию, Национальная судебная палата приговорила его к 20 годам заключения. Минянко начал судебный процесс против известного судьи Бальтасара Гарсона за незаконную прослушку. Суд по правам человека в Страсбурге в 2003 году постановил, что Испания должна выплатить ему семь тысяч евро компенсации.

Отсидев семь из 20 лет, Минянко вышел на свободу, однако вскоре вновь был задержан за наркоторговлю. В июле 2004 года суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в 390 миллионов евро.

В 2011 году его перевели в тюрьму в Альхесирасе, где в 2015 году заключенному смягчили режим.