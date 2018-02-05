Лондонский суд не дал разрешения на экстрадицию хакера-аутиста в США

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британский хакер Лори Лав, страдающий синдромом Аспергера, не будет экстрадирован в США, говорится в заключении по апелляции Лава лондонского Королевского суда, текст которого был передан в распоряжение РИА Новости.

Лав подал апелляцию на вынесенное в 2016 году решение Вестминстерского магистратского суда о его экстрадиции в США. Экстрадиция грозила Лаву в связи с обвинениями во взломе систем ФБР, НАСА, ФРС и других ведомств. Однако защита подсудимого настаивала, что суд должен пройти в Великобритании, поскольку обвиняемый страдает тяжелым психическим заболеванием и склонен к суициду. По словам адвокатов, из-за обилия исков в США Лаву в случае экстрадиции грозил бы 99-летний тюремный срок. Родители обвиняемого заявили, что он может покончить с собой в американской тюрьме.

"Апелляция принята", — говорится в заявлении главного судьи Англии и Уэльса лорда Иана Бернетта и судьи сэра Данкана Узли.

"Мы, однако, подчеркиваем, что судебный процесс по делу мистера Лава в Англии по обвинениям в его адрес не будет жестокостью… Аргументы защиты мистера Лава во многом были построены на том, что он бы хотел, чтобы суд над ним имел место здесь", — говорится в документе.