КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов более месяца отсутствует на работе, сообщает одесское интернет-издание "Думская".

В понедельник глава города не вышел из дополнительного отпуска. "Сегодняшнее аппаратное совещание ведет вице-мэр Анатолий Орловский", — сообщает издание.

По данным сайта, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отдых еще на три дня, а затем неожиданно оформил командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. Позже мэр взял отпуск за свой счет до 4 февраля.

В понедельник на сайте одесских городских властей появилось распоряжение исполняющего обязанности мэра о том, что Труханову снова предоставлен отпуск "без сохранения заработной платы" до 8 февраля.

Осенью минувшего года Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски по месту жительства и работы Труханова в рамках расследования двух уголовных дел о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами городского совета и подконтрольных ему частных субъектов.

По первому — его подозревают в коррупции при реконструкции автодорог. Второе дело касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению следователей, город лишился этого имущества.