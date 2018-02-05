Косачев заявил, что устав МОК нужно пересмотреть

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости пересмотреть уставные документы Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы не допустить кризиса всего международного олимпийского движения, заявил.

CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

"Очередное прискорбное подтверждение глубочайшего кризиса в деятельности руководящих органов олимпийского движения, своими действиями политизировавшего и фактически обесценивавшего подготовку к Играм-2018", — сказал Косачев РИА Новости в понедельник.

По его словам, если к этой проблеме не отнестись предельно серьезно и предельно ответственно, "впереди неминуемо кризис уже всего международного олимпийского движения в целом".

"Речь должна идти как минимум о нелицеприятном анализе ситуации с персональной ответственностью причастных, а как максимум — о пересмотре уставных документов МОК", — отметил сенатор.