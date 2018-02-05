Косачев заявил, что устав МОК нужно пересмотреть

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о необходимости пересмотреть уставные документы Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы не допустить кризиса всего международного олимпийского движения, заявил.
"Очередное прискорбное подтверждение глубочайшего кризиса в деятельности руководящих органов олимпийского движения, своими действиями политизировавшего и фактически обесценивавшего подготовку к Играм-2018", — сказал Косачев РИА Новости в понедельник.
По его словам, если к этой проблеме не отнестись предельно серьезно и предельно ответственно, "впереди неминуемо кризис уже всего международного олимпийского движения в целом".
"Речь должна идти как минимум о нелицеприятном анализе ситуации с персональной ответственностью причастных, а как максимум — о пересмотре уставных документов МОК", — отметил сенатор.