В Эквадоре подсчитали 15% голосов на референдуме

Вид на горы в Кито. Архивное фото

Вид на горы в Кито. Архивное фото

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Промежуточные итоги референдума в Эквадоре свидетельствуют, что жители страны выступили за отмену неограниченного переизбрания одного человека на тот же государственный пост, включая президентский.

Согласно данным национального избирательного совета, за внесение в конституцию поправки, ограничивающей переизбрание одним разом, высказались более 65% избирателей. Уже обработано около 15% бюллетеней.

Также около 75% избирателей высказались за лишение людей, приговоренных за коррупцию, права участвовать в политической жизни Эквадора.