Власти Греции назвали "несбывшейся мечтой" обещание миллионного митинга

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции заявило, что митинг "Македония — это Греция" собрал незначительное количество участников, а большинство греков выступает за решение внешнеполитических проблем без фанатизма и нетерпимости.

В воскресенье на площади Синтагма в центра Афин прошел митинг, участники которого выступили против использования слова Македония в названии соседней страны. Полиция заявила, что в митинге участвовали 140 тысяч человек, организаторы оценили число участников в 1,5 миллиона.

"Митинг по наименованию собрал, как и ожидалось, тысячи граждан на Синтагме. "Землетрясение" и миллионы демонстрантов, о которых мечтали организаторы и господин Самарас с господином Мицотакисом (бывший и нынешний лидеры оппозиционной партии "Новая демократия"), которые хотели использовать митинг, остались пожеланиями", — говорится в комментарии пресс-службы премьер-министра Греции.

"Подавляющее большинство греческого народа, наблюдавшее по телевизору, независимо от их взглядов, сходится в убеждении, что основные вопросы внешней политики не должны руководствоваться фанатизмом и нетерпимостью", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

В пресс-службе заявили, что правительство руководствуется патриотическим интересом, умеренностью, благоразумием и настойчивостью, а его целью являются сотрудничество, понимание и совместное развитие.

"Эта позиция будет неуклонно соблюдаться греческим правительством с патриотической ответственностью, иначе все может завершиться национальным поражением", — заявила пресс-служба премьера.

Главное требование прошедшего митинга — чтобы соседняя страна не использовала в своем название слово "Македония". Греки считают, что это историческое название принадлежит только им, кроме того, они подозревают македонцев в территориальных претензиях.

МИД Греции намерен в середине февраля представить проект договора по разрешению спора о наименовании с соседней республикой Македония.

Сейчас страну под ее конституционным названием — Республика Македония признали более 120 стран мира, а одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит как временным названием "Бывшая югославская республика Македония".