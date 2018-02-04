Вице-премьер Украины увидел "руку Кремля" в поджоге союза венгров

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко увидел "руку Кремля" в действиях неизвестных, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгерской культуры в Ужгороде, при этом чиновник никак не объяснил причины такой позиции и не привел никаких доказательств своих слов.
"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.
Украинские власти неоднократно выступали с разного рода обвинениями в адрес России, в якобы имевшей место причастности Москвы к ряду внутриукраинских проблем, однако доказательств не приводили. В Москве такие заявления отвергали и называли их голословными.
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