Вице-премьер Украины увидел "руку Кремля" в поджоге союза венгров

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко увидел "руку Кремля" в действиях неизвестных, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгерской культуры в Ужгороде, при этом чиновник никак не объяснил причины такой позиции и не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее в воскресенье телеканал "112 Украина" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что полиция устанавливает причины задымления в здании союза венгерской культуры. По ее словам, вероятно, имела место попытка поджога. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Украинские власти неоднократно выступали с разного рода обвинениями в адрес России, в якобы имевшей место причастности Москвы к ряду внутриукраинских проблем, однако доказательств не приводили. В Москве такие заявления отвергали и называли их голословными.

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