Правительство Греции не изменит политику из-за митинга, заявил источник

Митинг по поводу спора с соседней Македонией перед парламентом Греции на площади Синтагма в Афинах. 4 февраля 2018

Митинг по поводу спора с соседней Македонией перед парламентом Греции на площади Синтагма в Афинах. 4 февраля 2018

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов, Геннадий Мельник. Правительство Греции не изменит свою внешнюю политику после митинга в Афинах, на котором власти были обвинены в "предательстве" и "соглашательстве", заявил журналистам источник в правительстве.

МИД Греции намерен в середине февраля представить проект договора по разрешению спора о наименовании с соседней республикой Македония.

"Внешняя политика не делается митингами. План правительства остается в силе", — сказал собеседник.

В центре Афин в воскресенье проходит одновременно две акции — патриотический митинг "Македония — это Греция" и "контрмитинг" анархистов. Полиция Греции оценила количество участников митинга "Македония — это Греция" в 140 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте. Ранее организаторы оценили количество участников в миллион человек.

Сейчас соседнюю с Грецией страну под ее конституционным названием — Республика Македония признали более 120 стран мира, а одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".