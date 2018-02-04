Ханстсман считает дружественными отношения между россиянами и американцами

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Отношения между США и Россией на уровне граждан двух стран остаются дружественными, несмотря на разногласия на уровне правительств, странам необходимо вести диалог в духе взаимоуважения, заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

"Отношения между Соединенными Штатами и Россией остаются на уровне граждан дружественными. Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь. Отношения на уровне правительств: иногда у нас есть разногласия. Но мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который все более построен в духе взаимоуважения, нам необходимо строить больше доверия", — приводит посольство США в РФ заявление Хантсмана в сети микроблогов Twitter.

По мнению американского дипломата, доверие — это движущая сила, "которая позволит нам идти вперед к лучшим отношениям".

Он считает, что даже если у Вашингтона и Москвы разные позиции, сторонам нужно уважать друг друга.

"Это условия, в которых мы работаем. Позиции США и России не всегда совпадают. Мы ищем решения для самых сложных проблем. И мы должны работать, уважая интересы друг друга", — добавил Хантсман.