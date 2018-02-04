Ханстсман считает дружественными отношения между россиянами и американцами

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Отношения между США и Россией на уровне граждан двух стран остаются дружественными, несмотря на разногласия на уровне правительств, странам необходимо вести диалог в духе взаимоуважения, заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.
По мнению американского дипломата, доверие — это движущая сила, "которая позволит нам идти вперед к лучшим отношениям".
#ПосолХантсман: "Необходимо вести диалог, искать точки соприкосновения, строить доверие, даже если наши позиции не всегда совпадают". #посолСША #AskTheAmbassador pic.twitter.com/8osrI8uH9C— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 4 февраля 2018 г.
Он считает, что даже если у Вашингтона и Москвы разные позиции, сторонам нужно уважать друг друга.
"Это условия, в которых мы работаем. Позиции США и России не всегда совпадают. Мы ищем решения для самых сложных проблем. И мы должны работать, уважая интересы друг друга", — добавил Хантсман.