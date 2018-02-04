В США родители убедили сына, что он неизлечимо болен раком

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В США задержаны родители, которые в мошеннических целях убедили 13-летнего сына в том, что он болен раком мозга в неизлечимой стадии, пишет Miami Herald со ссылкой на полицию.

Сообщается, что 47-летний Роберт Лонг и 34-летняя Джинни Айровандо в течение восьми месяцев держали сына в страхе, убедив его в том, что он болен раком. Также родители просили денег у знакомых для "покрытия расходов на лечение" и даже начали сбор средств на сайте Gofundme.

Кроме того, 28 декабря мать опубликовала в Facebook сообщение, где назвала чудом то, что ее сын еще жив.

"Как известно большинству из вас, нам сказали, что случится чудо, если Доусон будет с нами на Рождество. Ну уже три дня прошло с Рождества, и у него все хорошо", — отметила она.

Мошенническая схема вскрылась, когда на ситуацию обратил внимание школьный психолог. Он обратился в полицию, и в ходе расследования выяснилось, что у мальчика нет опухоли. В четверг пару задержали и предъявили обвинения в насилии над детьми и мошенничестве.