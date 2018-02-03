В ГД назвали утверждения США о наращивании Россией ядерного арсенала чушью

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") назвал чушью содержащиеся в новой американской ядерной доктрине утверждения о наращивании Россией ядерного арсенала.

В национальной ядерной доктрине США говорится, что Соединенные Штаты сокращают ядерные арсеналы, тогда как РФ и Китай двигаются в обратном направлении.

"Это, во-первых, полная чушь. Потому что свои ядерные средства они складируют, а Россия их длительное время уничтожала", — сказал Шаманов РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что у США есть ряд технологий "двойного применения". "Это те оппозиционные районы, которые сейчас размещаются в Польше, Румынии. С одной стороны, это противоракеты, а с другой стороны, это привезенные через два часа со складов, находящихся на некотором удалении, средства ядерного нападения. Они сами ведут неприкрытый (контроль — ред.) общественного мнения, при этом используя информационные технологии, пытаются обвинить нас и Китай", — заключил депутат.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.