Французские власти обвинили известного исламоведа в изнасилованиях

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Известному швейцарскому исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже, были предъявлены обвинения в изнасилованиях, сообщает телеканал BFMTV.

Иски двух женщин были поданы в конце октября 2017 года. Тогда же правоохранительные органы Франции открыли предварительное расследование в отношении богослова, преподающего в Оксфордском университете.

Как сообщает телеканал, обвинения в "изнасиловании и изнасиловании беззащитного" были предъявлены Рамадану вечером в пятницу. В ожидании суда исламовед был помещен под стражу. По данным телеканала, у стороны защиты есть четыре дня для подготовки к слушанию.

Ранее сообщалось, что в ноябре Рамадан стал "героем" одного из номеров сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на исламоведа. После этого руководство издания сообщило о смертельных угрозах, поступивших в адрес редакции.

Рамадан приходится внуком египетскому политическому деятелю Хасану аль-Банне – основателю движения "Братья-мусульмане"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России