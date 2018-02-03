Посол России отметил необходимость продолжать диалог с США по разоружению

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. РФ и США нужно продолжать взаимодействие в области разоружения, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину США.

"Я твёрдо убеждён, что нам нужны контакты. Нам нужны встречи. Встречи профессионалов, на которых будет ясно, кто и чего хотел бы добиться в этом мире", — сказал он журналистам.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой в частности подтверждается приверженность Вашингтона к существующему режиму нераспространения стратегических вооружений, а также обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны. Кроме того, согласно обновленной доктрины, Соединенные Штаты предусматривают возможность применения ядерного оружия в случае нанесения противником крупных неядерных стратегических атак.