Пентагон не будет отправлять еще тысячу солдат в Афганистан

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон не планирует отправлять еще одну тысячу солдат в Афганистан, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы объявили стратегию и примерные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу солдат или пять тысяч – подобных планов у меня нет", — сказал Мэттис.

О возможной отправке весной в Афганистан тысячи военных США сообщила газета Washington Post.

Ситуация в Афганистане постоянно ухудшается. По данным Пентагона, силы движения "Талибан"* контролируют 15% территории страны, а международно признанное правительство страны — 60%. За прошедшие несколько дней в Афганистане была совершена серия терактов, в результате которых погибли порядка 200 человек и свыше 400 получили ранения различной степени тяжести. Крупнейшей с начала года стала атака террористов в центре Кабула 27 января. Тогда смертник привел в действие взрывное устройство, которое было закреплено на машине "скорой помощи". В результате взрыва, прогремевшего в правительственном квартале города, погибли 103 человека, 235 получили ранения. Ответственность за случившееся взяли на себя члены радикального движения "Талибан"*.

* Запрещенная в России террористическая организация